بلينكن: واشنطن ستستهدف الشركات الصينية إذا قدمت بكين عتادا فتاكا لموسكو

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن لن تتردد في استهداف الشركات والأفراد الصينيين بالعقوبات إذا انتهكت بكين العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.



وأوضح بلينكن لصحفيين خلال رحلة إلى قازاخستان وأوزبكستان أنه إذا أقدمت الصين على إمداد موسكو بعتاد فتاك لاستخدامه في الصراع، فإن هذا سيضع بكين في مشكلة خطيرة في علاقتها مع دولٍ في شتى أنحاء العالم، بحسب وكالة رويترز.



ويأتي ذلك في وقت يحتدم فيه الخلاف بين الولايات المتحدة والصين بعد الإعلان عن تقارير بشأن إمكانية تزويد بكين لموسكو بالأسلحة في حربها ضد أوكرانيا.