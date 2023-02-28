وزيرا خارجية تونس وإيطاليا يبحثان التعاون وتوطيد العلاقات

تلقّى نبيل عمّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اتصالا هاتفيا من Antonio Tajani، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أطلعه فيه عن نتائج مساعيه مؤخرا مع كبار المسؤولين بالإتحاد الأوروبي وبصندوق النقد الدولي وبعدد من الدول الغربية لحشد الدعم لتونس والوقوف إلى جانبها لرفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

جاء ذلك وفقا لبيان صدر عن وزارة الشؤون الخارجية التونسية اليوم " الإثنين".

من جانبه، أعرب نبيل عمّار عن تطلّعه لمواصلة العمل مع نظيره الإيطالي من أجل توطيد علاقات التعاون المثمر بين البلدين. منّوها إلي حرص إيطاليا وإرادتها السياسية لمساندة تونس اقتصاديا ودعم مسار انتقالها الديمقراطي.