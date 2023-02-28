بيراميدز يفاوض ياسر إبراهيم لضمه مجانا من الأهلي

دخل مسؤولو نادي بيراميدز في مفاوضات جادة ورسمية مع ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تمهيدًا للتعاقد معه في الفترة القادمة والحصول على توقيعه من الآن وحسم الصفقة في نهاية الموسم الجاري.

واستغل نادي بيراميدز عدم تجديد عقد ياسر إبراهيم مدافع فريق الأهلي حتى الآن، على الرغم من أنه ينتهي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادٍ منذ يناير الماضي ولكنه ينتظر قرار إدارة الأهلي.

ويُعد ياسر إبراهيم أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، في خط دفاع الفريق مع الثنائي محمد عبدالمنعم ومحمود متولي.

ويغيب محمود متولي عن مباريات الأهلي لمدة شهر ونصف بسبب الإصابة في العضلة الخلفية مما أربك حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأحمر.