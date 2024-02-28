أنباء عن خسائر بشرية جراء استهداف سيارة عسكرية جنوب سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بسقوط خسائر بشرية جراء استهداف سيارة عسكرية لأمن الدولة بعبوة ناسفة على أوتوستراد دمشق – درعا جنوب سوريا.

وقال المرصد، ومقره لندن في بيان صحفي اليوم: "استهدف مسلحون مجهولون سيارة عسكرية تابعة لأمن الدولة التابع للنظام بعبوة ناسفة على أوتوستراد دمشق – درعا، قرب مدينة خربة غزالة، حيث توجهت عدة سيارات إسعاف إلى المكان برفقة سيارات عسكرية محملة برشاشات ثقيلة، وسط معلومات عن سقوط خسائر بشرية".

ووفق المرصد، بلغت بذلك حصيلة الاستهدافات في درعا منذ مطلع شهر يناير الماضي 41 حادثة فلتان أمني تسببت بمقتل 57 شخصا.