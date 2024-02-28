مقتل 3 عناصر من قسد ومدني في قصف تركي على شرق سوريا

قُتل 3 من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ومدني، اليوم الأربعاء، جراء قصف مسيرة تركية في ريف الحسكة شرق سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن، في بيان صحفي اليوم: "قُتل 3 عناصر من قوى السوتورو السريانية ومدني جراء استهداف طائرة مسيّرة تركية لأربع سيارات في قرية خان الجبل على طريق خانا سري – المالكية بريف الحسكة، وسط تحليق مكثف للمسيّرات التركية في أجواء مناطق الإدارة الذاتية".

ووفق المرصد، يرتفع بذلك عدد الاستهدافات الجوية التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق نفوذ الإدارة الذاتية لشمال وشمال شرق سوريا إلى 65 منذ مطلع العام الجاري تسببت بمقتل 18 شخصا وإصابة أكثر من 15 شخصا آخرين.