اليابان تعتزم استئناف التبادل الثقافي مع روسيا

قال أكيرا موتو سفير اليابان لدى روسيا اليوم الأربعاء، إن بلاده ستستأنف التبادل الثقافي والتبادلات الشعبية مع روسيا العام الجاري، لتنهي تعليقها بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة "جيجي برس" اليابانية للأنباء.



وذكر موتو في أول مؤتمر صحفي منذ توليه المنصب في كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي، إن مجموعة الدول الصناعية السبع، ومن بينها اليابان، لا بد أن تحافظ على وحدتها في تطبيق العقوبات ضد روسيا.



لكنه أشار إلى ضرورة إعادة بناء علاقات طوكيو بموسكو في ضوء الحرب الطويلة في أوكرانيا.



وأضاف في المؤتمر الصحفي بموسكو، أنه بعد انتهاء الصراع، سيكون من الضروري ان يتم إبرام معاهدة سلام منشودة بعد الحرب العالمية الثانية بين اليابان وروسيا.



وأوضح أنه من الضروري لهذا السبب أن يتم تعزيز التفاهم المشترك عبر الحوار مع روسيا.



يُشار إلى أن روسيا اوقفت محادثات مع اليابان بشأن إبرام معاهدة سلام ردا على العقوبات التي فرضتها طوكيو على موسكو بسبب غزو الأخيرة لأوكرانيا.