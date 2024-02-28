سفير فلسطين لدى روسيا يتحدث عن أهداف اجتماع فتح وحماس في موسكو

قال سفير دولة فلسطين لدى موسكو، عبد الحفيظ نوفل، إن العنوان الرئيسي لاجتماع الفصائل الفلسطينية في العاصمة الروسية موسكو، هو مواجهة التحديات في غزة.

وكانت وكالة الإعلام الروسية، الأربعاء، قد نقلت عن السفير الفلسطيني في موسكو أن ممثلين عن حركتي فتح وحماس سيجتمعون في موسكو، الخميس، لبحث تشكيل حكومة وحدة فلسطينية وإعادة بناء غزة.

كما أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف لوكالة ريا نوفوستي، أنه تم التخطيط لمثل هذا الاجتماع.

وفي حديث لقناة سكاي نيوز عربية، أوضح السفير الفلسطيني لدى موسكو، أن اجتماع الفصائل الفلسطينية محاولة جادة للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي وبحث إنهاء الانقسام بين الفصائل الذي يشكل ضربة في الخاصرة الفلسطينية.

وأضاف أن اللقاء يمكن أن يشكل أرضية لاستمرار المفاوضات لاحقا، وأن الاجتماع يهدف للضغط على المجتمع الدولي لأخذ موقف أكثر جدية حيال الوضع في غزة.

وشدد على أنه لا رهان كبير على هذا الاجتماع، لكن على الأقل هو بداية قد تكون إيجابية.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي يتحدث عن ضرورة تواجد السلطة في غزة وهذا مرتبط بحكومة تكنوقراط، موضحًا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس جاهز للنظر بهذه الحكومة التي سيكون مهمتها الإشراف في غزة.

ونوه بأن المؤشرات تشير إلى حاجة غزة لأكثر من 20 مليار دولار وأكثر من 5 سنوات لإعادة الإعمار.