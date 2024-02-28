انطلق، اليوم، اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته الـ70 برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، ومشاركة الوزراء ورؤساء الوفود للدول الأعضاء.

*المجلس يضم مصر بعضوية الأردن والإمارات وتونس

ويضم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب كلا من: مصر (رئيسا) ،وعضوية الأردن، والإمارات وتونس و الجزائر والسعودية، والعراق، وفلسطين، والكويت، وليبيا.

ويناقش المكتب التنفيذي مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات التي سترفع للدورة(47) لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب على المستوى الوزاري والتي ستعقد في وقت لاحق اليوم الأربعاء برئاسة محمد سلامة فارس النابلسي وزير الشباب بالأردن وحضور وزراء الشباب والرياضة العرب ومن يمثلونهم ومشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

*أبوغزالة: ضرورة تمكين الشباب على كافة المستويات

ومن جهتها، قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة، إن الاجتماعات تأتي في أعقاب التحديات والتطورات المتسارعة على المستوى الإقليمي والدولي وخاصة التي تعيشها المنطقة العربية من جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والأوضاع الانسانية الكارثية التي يعيشها أهالي القطاع وخاصة فئة الشباب وادراكاً من وزراء الشباب والرياضة العرب بأهمية النهوض بالشباب العربي باعتباره طاقة بشرية هائلة لدعم التنمية العربية.

وشددت على ضرورة بذل الجهود الحثيثة لتمكين الشباب على كافة المستويات من أجل إعادة البناء نحو الافضل وتحمل مسؤولياتهم في مواجهة التحديات التي تؤثر على الشباب العربي والتي تقع على عاتق الحكومات العربية خاصة وزراء الشباب والرياضة بما يعود بالنفع على شباب امتنا العربية.

وأكدت ضرورة العمل على تنفيذ الأنشطة المدرجة على أجندة مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وًأهمية تبادل المعلومات والخبرات بين وزرات الشباب والرياضة العرب في الدول العربية بالتنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب من اجل ضمان نجاح الانشطة والبرامج الشبابية والرياضية الهامة للشباب العربي ومنها؛ اعتماد اطلاق الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن خلال عام 2024 وادراجها على جدول أعمال القمة العربية القادمة، مؤتمر نصرة القدس ومقدساته الإسلامية والمسيحية بدولة فلسطين، ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء اتحاد الشباب العربي ومقره مصر، نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي، الملتقى العربي للمخترعين الشبان، لقاء عربي حول اليات وافاق التطوع الشبابي في الوطن العربي بالجزائر.

كما أشارت إلى الملتقى العربي للتخييم والغوص الفوتوغرافي بتونس، منتدي الشباب العربي الأوروبي الثامن، منتدى الشباب العربي الصيني، طرابلس عاصمة الشباب العربي لعام 2024، برنامج رحلة المشاعر المقدسة العاشر لشباب الدول العربية بالسعودية، سفينة النيل للشباب العربي بمصر، جائزة التميز للشباب العربي لعام 2023 حول الامن الغذائي.

وأضافت أن جدول الأعمال يتضمن العديد من الأنشطة الرياضية منها، دورة التشريعات والأنظمة الرياضية، دورة تنمية قدرات الاندية الرياضية العرب بفلسطين، دورة ريادة الاعمال في المجال الرياضي بالأردن، المهرجان العربي للرياضة المدرسية بالجزائر، الملتقى العربي الأول لتعزيز التشجيع الحضاري في كرة القدم بلبنان، ملتقى الرياضة والتنمية للدول العربية بمصر، بطولة كأس جامعة الدول العربية للسفارات 2024، الأقصر عاصمة الثقافة الرياضية العربية لعام 2024.

وأكدت أن قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية (إدارة الشباب والرياضة – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب) يحرص على المتابعة المستمرة مع وزارات الشباب والرياضة في الدول العربية حول دعم الشباب العربي.