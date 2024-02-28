محافظ البنك المركزي العراقي: نمتلك احتياطيا كبيرا من الذهب يتجاوز 100 طن

صرح معاون محافظ البنك المركزي العراقي عمار خلف، اليوم الأربعاء، بأن تحسن أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية لها دور كبير في دعم احتياطيات العراق المالية في البنك المركزي العراقي التي تجاوزت 148 ترليون دينار عراقي.



وقال خلف، خلال مشاركته في افتتاح معرض ومؤتمر المالية والخدمات المصرفية الثامن الذي يستمر ثلاثة أيام، إن "الاحتياطي الحالي من النقد في البنك المركزي يشكل غطاء جيدا للحكومة العراقية والبنك المركزي العراقي لحماية العملة المحلية (الدينار) العراقي إضافة إلى إحتياطي كبير من الذهب يتجاوز 100 طن".



وذكر أن لدى البنك المركزي العراقي دراسات كاملة لموضوع حذف الاصفار من العملة العراقية وأن البنك المركزي العراقي يفكر بآلية حذف الأصفار لكنه ينتظر الفرصة المناسبة لأن عملية استبدال الكتلة النقدية الكبيرة في السوق العراقية ليس سهلا.



واستبعد خلف أن يكون للبنك الفيدرالي الأمريكي أية نية في رفع العقوبات عن المصارف العراقية التي خضعت للعقوبات وعدم التعامل معها بعملة الدولار وهناك لجان مختصة مشتركة لبحث هذا الملف.



ويناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أيام دراسات تتناول الواقع المالي والمصرفي في العراق بمشاركة مختصين من المصارف الحكومية والأهلية في العراق.