وزير الخارجية الفلسطيني يدعو هولندا إلى عدم الانجرار للأكاذيب الإسرائيلية بشأن أونروا

التقى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بوزيرة خارجية مملكة هولندا هانكي بروينز، على هامش أعمال مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ55 المنعقدة في جنيف.

وأطلع الوزيرة الهولندية، على معاناة الشعب الفلسطيني، والحرب الانتقامية والإبادة الجماعية التي تقودها حكومة نتنياهو، وهجومها الممنهج ضد كل مناحي الحياة الفلسطينية، وبما فيها ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «أونروا»، التي تعتبر شريان الحياة لشعبنا ولاجئيه.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، شدد المالكي، على ضرورة ألا تنجر هولندا إلى الأكاذيب الإسرائيلية بشأن الأونروا، وأن تعلن إعادة تمويلها للوكالة لأنها مصيرية في هذا الوقت.

كما تطرق إلى الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الضفة الغربية بما فيها القدس، واجتياحات المدن والقرى وإرهاب المستعمرين المدعوم من جيش الاحتلال، والخطط الإسرائيلية لإشعال المنطقة في شهر رمضان.

وطالب المالكي، هولندا بالعمل على فرض عقوبات على إسرائيل وأركان حربها في مواجهة جرائمهم، وتحمل مسئولياتهم استنادا للقانون الدولي والتدابير الاحترازية الصادرة عن محكمة العدل الدولية.

وأشار إلى المشروع الإسرائيلي الصهيوني الذي يكرر النكبة في إبادة الشعب الفلسطيني أو تهجيره قسرا، مؤكدا أن فلسطين ستقدم مجموعة من القرارات لمجلس حقوق الإنسان، وتطلع هولندا لدعم هذه القرارات المتسقة مع القانون الدولي.