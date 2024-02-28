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مختار مختار: كان على بلدية المحلة احترام الأهلي أكثر

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 28 فبراير 2024 - 3:46 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 فبراير 2024 - 3:46 ص

قال مختار مختار لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن فريق بلدية المحلة كان عليه احترام الأحمر أكثر، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وكان فريق الأهلي قد فاز على نظيره بلدية المحلة بنتيجة 5 - 1، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ستاد القاهرة، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأضاف مختار مختار في تصريحات تليفزيونية: "الإمكانيات بين الأهلي وبلدية المحلة مختلفة، وكان على بلدية المحلة أن يحترم الأهلي أكثر من ذلك".

وتابع : "طالما أواجه الأهلي وأحافظ على التعادل، فمعنويات لاعبي فريقي ترتفع، ولكن الأهلي سجل هدفه الأول في الدقيقة الرابعة، وهذا فتح المباراة أمام الأحمر".

وأكمل: "شعرت أن الأهلي قدم اليوم مستوى مختلف، لقد تطور مستواه عن مباراتي شباب بلوزداد وميدياما، حتى على مستوى الروح المعنوية".

وأتم: "على بلدية المحلة الاستفادة مما حدث في مباراة اليوم، والخروج بخبرات فنية منها".


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