باكستان تسجل حالتي شلل أطفال هذا العام رغم جهود المكافحة

صرح مسؤولون بقطاع الصحة في باكستان اليوم الجمعة أنه تم تسجيل حالتي إصابة جديدتين بمرض شلل الأطفال في إقليمين بجنوب وشرق البلاد هذا العام، في انتكاسة لجهود إسلام أباد لمكافحة المرض الذي لم يعد متوطنا سوى في باكستان وأفغانستان المجاورة.

وأكد برنامج مكافحة شلل الأطفال في باكستان تسجيل الحالتين الأخيرتين في إقليمي السند وبنجاب، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى خمسة منذ يناير 2025.

وفي عام 2024، سجلت باكستان 74 حالة إصابة بشلل الأطفال.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي ينهي فيه مسؤولو الصحة في وقت لاحق اليوم الجمعة حملة تطعيم تستهدف المناطق التي تتزايد فيها مخاطر الإصابة بالعدوى.

وفي وقت سابق هذا الشهر، اطلقت السلطات الباكستانية حملة تطعيم ضد شلل الأطفال استمرت على مدار أسبوع بهدف تطعيم 2ر44 مليون طفل تحت سن خمس سنوات.

ورافقت قوات الشرطة أفراد الحملة الذين كانوا ينتقلون من منزل لآخر لتلقيح الأطفال، رغم أنهم كثيرا ما يتعرضون لهجمات المتشددين الذي يزعمون بالخطأ أن حملات التطعيم تندرج في إطار مؤامرة غربية لتعقيم الأطفال المسلمين.