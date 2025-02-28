ماذا قال البيت الأبيض عن مشادة ترامب ونائبه مع زيلينسكي أمام وسائل الإعلام؟

أفاد مسئول في البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شعر "بعدم الاحترام" في "خطاب وسلوك" الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال لقاءه في البيت الأبيض.

وألغى البيت الأبيض المؤتمر الصحفي المشترك الذي كان مقررا عقده بين الرئيس ترامب ونظيره الأوكراني بعد مشادة وقعت بينهما في المكتب البيضاوي.

وبحسب قناة الحرة الأمريكية، فإنه لن يكون هناك توقيع على اتفاق المعادن بين واشنطن وكييف.

بدورها، ذكرت وكالة رويترز نقلا مسئول بالبيت الأبيض القول إن زيلينسكي غادر مقر الرئاسة الأمريكية في وقت مبكر بعد اجتماع شائك في المكتب البيضاوي مع ترامب.

وجاء ذلك بعد أن شهد اللقاء بين الرجلين مشادة كلامية استغرقت عدة دقائق بين ترامب وزيلينسكي.

وقال ترامب على منصته "تروث سوشيال" إن زيلينسكي "قلل من احترام" الولايات المتحدة في المكتب البيضاوي.

وأضاف ترامب أن زيلينسكي غير مستعد للسلام في حال مشاركة الولايات المتحدة.

وبدأت المشادة عندما وجه نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الذي كان جالسا على جنب خلال اللقاء، كلامه لزيلينسكي قائلا إن "الطريق إلى تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا يمر عبر انخراط الولايات المتحدة في الدبلوماسية، بما في ذلك التواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأضاف فانس لزيلينسكي: "سيدي الرئيس، مع كل الاحترام، أعتقد أنه من غير اللائق أن تأتي إلى المكتب البيضاوي وتحاول مناقشة هذا الأمر أمام وسائل الإعلام الأمريكية".

وتابع "في الوقت الحالي، أنتم تجبرون المجندين على التوجه إلى الخطوط الأمامية لأن لديكم مشاكل في القوى البشرية. كان من الأجدر بك أن تشكر الرئيس على جهوده لإنهاء الحرب".

وما كان من زيلينسكي إلا أن رد بغضب قائلا: "هل زرت أوكرانيا يومًا لتتحدث عن المشاكل التي نواجهها؟".

استمر الأخذ والرد بين الرجلين حتى قال زيلينسكي: "في ظل الحرب، الجميع لديه مشاكل، حتى أنتم.. الولايات المتحدة ستشعر بآثار الحرب في المستقبل".

عندها قاطعه ترامب قائلا: "أنت لا تعرف ذلك ..لا تقل لنا ما الذي سنشعر به.. نحن نحاول حل المشكلة".

وأضاف الرئيس الأمريكي موجها كلامه لزيلينسكي: "من الصعب التعامل معك".