دعا زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون حزبه إلى نزع سلاحه وحل نفسه، في تطور كبير يمهد الطريق لإنهاء الصراع المستمر منذ 40 عامًا بين الجماعات الكردية المسلحة والدولة التركية، وله آثار بعيدة المدى على بقية الشرق الأوسط، وفقًا للجارديان.

ونقلت وسائل إعلام عن عبد الله أوجلان قوله في رسالة قرأها حلفاؤه السياسيون في إسطنبول: "إنني أدعو إلى إلقاء السلاح وأتحمل المسؤولية التاريخية عن هذه الدعوة. يجب على جميع المجموعات إلقاء أسلحتها، ويجب على حزب العمال الكردستاني حل نفسه".

كيف كانت نتائج جهود السلام السابقة؟

بُذلت جهود عديدة لتجميد أو إنهاء الصراع بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، بدءًا بوقف إطلاق النار في عام 1993، لكن جميع هذه المحاولات انهارت، مما أدى في كثير من الأحيان إلى المزيد من إراقة الدماء.

وفي عام 2011، بدأت جولة جديدة من محادثات السلام. وفي ذلك الوقت، التقى ضباط الاستخبارات التركية بأوجلان في السجن لوضع خطة لنزع سلاح مقاتليه، ونقل الساسة الأكراد الرسائل بينه وبين رفاقه في شمال العراق، وفقًا لنيويورك تايمز.

هل ستكون هذه المرة مختلفة؟

على الرغم من أن تركيا لا تزال تعتبر حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية انفصالية لا تمثل الشعب الكردي، فإنها اعترفت ببعض الانتهاكات التاريخية لحقوق الأكراد ووسعت هامش اللغة والثقافة الكرديتين.

وقد رخصت البث التلفزيوني والإذاعي باللغة الكردية وسمحت بتدريس اللغة الكردية كمادة اختيارية في بعض المدارس.

وفي الوقت نفسه، أزالت الحكومة أكثر من 150 رئيس بلدية كرديًا منتخبًا من مناصبهم منذ عام 2015، وفقًا لحزب المساواة والديمقراطية الشعوب، الذي يمثل الحركة المؤيدة للأكراد سياسيًا ولديه مقاعد في البرلمان.

تم اتهام معظم رؤساء البلديات المعزولين، وأدين بعضهم، بارتكاب جرائم تتعلق بحزب العمال الكردستاني.

وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش إقالة رؤساء البلديات الأكراد بأنها ذات دوافع سياسية وانتهاك لحقوق الناخبين.

ماذا يعني هذا بالنسبة لتركيا وسوريا وبقية المنطقة؟

حظيت اتفاقية السلام الأخيرة بين حكومة أردوغان وحزب العمال الكردستاني، في عام 2013، باستقبال حماسي في جميع أنحاء البلاد، لكن الأعمال العدائية تجددت بعد عامين.

والسؤال الرئيسي الذي يظل مطروحًا هو كيف سيستقبل قادة الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني، المتمركزون في الغالب في جبال شمال العراق، رسالة أوجلان. فقد تعرضت المنطقة لقصف مكثف من جانب القوات الجوية التركية لعدة سنوات، بحسب الجارديان.

في سوريا، تشكل وحدات حماية الشعب، وهي فرع من حزب العمال الكردستاني، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة. تسيطر قوات سوريا الديمقراطية على شمال شرق البلاد، وتقاتل ضد الجيش التركي والجماعات العربية السورية المدعومة من تركيا منذ سنوات.

وتقول صحيفة الجارديان إنه إذا ألقى حزب العمال الكردستاني سلاحه، فسيكون من الأسهل التوصل إلى اتفاق بين الإدارة الذاتية التي يقودها الأكراد والحكومة السورية المؤقتة الجديدة المدعومة من تركيا.