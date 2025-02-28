قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يمكنه "العودة عندما يكون مستعدا للسلام"، وذلك عقب مواجهة حادة بينهما في البيت الأبيض وتفجر حالة من الغضب القت بظلالها على لقاء المكتب البيضاوي.

وجاء منشور ترامب على منصته تروث سوشيال في الوقت الذي أفادت فيه وسائل الإعلام الأمريكية بأن الزعيمين قطعا اجتماعهما وألغيا مؤتمرا صحفيا كان من المقرر عقده.

وقبل ذلك بفترة وجيزة، قبل أن يدخلا اجتماعهما المغلق، حدثت مشاحنات صاخبة أمام عدسات الكاميرات والمراسلين داخل المكتب البيضاوي، حيث اتهم ترامب زيلينسكي بأنه غير ممتن للمساعدات الأمريكية ولا يرغب في صنع السلام مع روسيا.

وكتب ترامب على تروث سوشيال بعد هذا التشاحن: "إنه لأمر مدهش ما يخرج من تلك المشاعر، لقد تيقنت من أن الرئيس زيلينسكي ليس مستعدا للسلام إذا تدخلت أمريكا؛ لأنه يشعر أن تدخلنا سيمنحه ميزة كبيرة في المفاوضات".

وأضاف ترامب: "أنا لا أريد ميزة ، وإنما أريد السلام. إنه لم يحترم الولايات المتحدة الأمريكية في مكتبها البيضاوي العظيم، يمكنه العودة مرة أخرى عندما يكون مستعدا للسلام".