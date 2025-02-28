كوريا الشمالية أطلقت صواريخ كروز إستراتيجية لإثبات الردع النووي

ذكرت وسائل إعلام كورية شمالية رسمية اليوم الجمعة إن بيونج يانج أطلقت صواريخ كروز إستراتيجية في المياه قبالة ساحلها الغربي في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون إلى الاستعداد الكامل للحرب بالقوة النووية.

وأجرت وحدة صواريخ تابعة للجيش الشعبي الكوري تدريبات الإطلاق في المناطق الغربية يوم الأربعاء الماضي تحت إشراف الزعيم "كيم" وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وقالت الوكالة إن التدريبات تهدف إلى إبلاغ أعداء البلاد بقدرة الجيش الشعبي الكوري على شن هجوم مضاد في أي مكان، فضلا عن جاهزية وسائله التشغيلية النووية المختلفة وإظهار موثوقية الردع النووي للبلاد.

ودعا الزعيم كيم إلى الدفاع الدائم عن حق البلاد السيادي وأمنها بالدرع النووي الموثوق به، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقال الزعيم إن القدرة الضاربة القوية تضمن الردع الأمثل والقدرة الدفاعية، مشددا على أن البلاد يجب أن تسعى لجاهزية قتالية أكثر شمولا للقوة النووية والاستعداد الكامل لاستخدامها.

وذكرت الوكالة أن الصواريخ أصابت أهدافها بدقة بعد أن اتخذت مسارا بيضاويا طوله 1587 كيلومترا لمدة تتراوح بين 7961 و 7973 ثانية.

ولم يؤكد الجيش الكوري الجنوبي بعد ادعاءات كوريا الشمالية بشأن إطلاق الصواريخ.

ويمثل الإطلاق الأخير أول إطلاق لصواريخ كروز من قبل كوريا الشمالية منذ يوم 25 يناير.

وكانت كوريا الشمالية قد اختبرت في ذلك الوقت ما زعمت أنه صواريخ كروز استراتيجية موجهة من البحر إلى الأرض في أول إطلاق صاروخي تقوم به منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه الشهر الماضي.