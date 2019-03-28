روسيا ترفض دعوة ترامب للخروج من فنزويلا

رفضت روسيا أمس الأربعاء، دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إليها لمغادرة فنزويلا.

وقال رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي قنسطنطين كوساتشيف إنه يتعين علن "الولايات المتحدة أن تضرب مثالا على كيفية القيام بذلك والخروج من الدول التي ليس لديها شيء تفعله هناك".

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" عن كوساتشيف قوله عبر صفحته على "فيسبوك" قائلا "لذلك، فإن الإجابة المنطقية على دعوة واشنطن لروسيا بالخروج من مكان ما هي تقديم مثال جيد على كيفية القيام بذلك. وقائمة الدول الواقعة خارج نصف الكرة الغربي، كبيرة جدا، حيث ليس لدى أمريكا أي شيء تفعله هناك".

وأضاف أن "تصريح ترامب هو أحد أعراض غضب البيت الأبيض من حقيقة أن أمريكا لم تستطع تنظيم انقلاب كما حدث في أوكرانيا، أو غزو خارجي، كما هو الحال في العراق أو ليبيا، وتلقي اللوم على روسيا".

وتابع "روسيا مدعوة للخروج من الدولة التي بنفسها تتواجد بشكل غير قانوني على الإطلاق، وليس لسنة واحدة، على أراضي سوريا دون موافقة السلطات".

وقد وصفت واشنطن، أمس الأربعاء، وصول طائرات عسكرية روسية إلى فنزويلا مؤخرا بالعمل الاستفزازي، داعية موسكو إلى الخروج من فنزويلا ودعم زعيم المعارضة، خوان جوايدو، على حساب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وكانت مجموعة من العسكريين الروس قد وصلت لمطار كاراكاس للمشاركة في مشاورات مع المسؤولين الفنزويليين حول التعاون في الصناعات الدفاعية، حسبما ذكر مصدر دبلوماسي في كاراكاس لـ"سبوتنيك".

ووصلت الطائرات العسكرية الروسية يوم السبت، بحسب تقارير إعلامية، حاملة على متنها نحو 99 عسكريا و35 طنا من البضائع.

وطالب ترامب أمس، القوات الروسية بـ"الخروج" من فنزويلا، في الوقت الذي شن فيه هجوما على موسكو بسبب نشرها قوات في البلاد.

ولدى سؤاله في البيت الأبيض عن أنواع التعقيدات التي أحدثها التدخل الروسي قال ترامب: "يتعين على روسيا الخروج".