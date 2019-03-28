الكويت: نقف إلى جانب سوريا في استعادة الجولان المحتل

أعلن مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي، رفض بلاده اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة.

وأكد المندوب الكويتي بالأمم المتحدة، في كلمته خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن الجولان، أمس الأربعاء، أن بلاده تقف إلى جانب سوريا في استعادة الجولان المحتل.

وأوضح أن الاستيلاء على الأراضي وضمها بالقوة يخالف القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لذلك قرار إسرائيل بفرض سيطرتها على الجولان يعد باطلًا ولاغيًا وليس له أثر على الصعيد الدولي.

وبحث مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الأربعاء، خلال جلسة طارئة تقدمت سوريا بطلبها، قضية هضبة الجولان الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، واعتراف أمريكا رسميًا بسيادة تل أبيب عليها.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين الماضي، قرار الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في واشنطن.