أمريكا تؤيد الإبقاء على قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان

أيدت الولايات المتحدة الإبقاء على قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على الهضبة.

وقال عضو البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة رودني هانتر -وفقا لقناة (سكاي نيوز) الفضائية اليوم الخميس- إن الإعلان الذي وقعه الرئيس الأمريكي "لا يؤثر على اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، ولا يعرض تفويض أندوف للخطر".

وشدد هانتر -خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي عقدت بطلب من سوريا- على أن قوة الأمم المتحدة لها دور حيوي في الحفاظ على الاستقرار بين إسرائيل وسوريا، قائلا: إن الولايات المتحدة قلقة بشأن تقارير الأمم المتحدة حول أنشطة عسكرية متواصلة، ووجود قوّات مسلحة سورية في المنطقة العازلة المنزوعة السلاح.

وتابع أن تفويض قوة الأمم المتحدة واضح للغاية، "يجب ألا يكون هناك أي نشاط عسكري من أي نوع في المنطقة العازلة"، مضيفا أن "الولايات المتحدة قلقة أيضا حيال معلومات عن وجود لحزب الله في المنطقة العازلة".