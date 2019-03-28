روسيا: وجود عسكريين روس بفنزويلا تم بناء على اتفاق حكومي بين موسكو وكاراكاس

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وجود عسكريين روس في فنزويلا تم بناء على اتفاق حكومي دولي بين موسكو وكاراكاس، مؤكدة أن روسيا لا تنتهك القوانين الدولية.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن زاخاروفا قولها خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس: "سأؤكد مرة أخرى أن وصول عسكريين روس إلى فنزويلا تم طبقا لاتفاقية التعاون العسكري التقني بين البلدين"، مشيرة إلى أن "هذه الوثيقة لم تُلغ".

وأضافت أن "الجانب الروسي لم ينتهك أي شيء، لا الاتفاقيات الدولية ولا التشريعات الداخلية لفنزويلا. روسيا لا تغير موازين القوى في المنطقة، روسيا لا تهدد أحدا، على عكس واشنطن، التي نقلت للتو تصريحاتهم".

وكانت مجموعة من العسكريين الروس قد وصلت لمطار كاراكاس يوم السبت الماضي، للمشاركة في مشاورات مع المسؤولين الفنزويليين حول التعاون في الصناعات الدفاعية، حسبما ذكر مصدر دبلوماسي في كاراكاس لـ"سبوتنيك".

ووصلت الطائرات العسكرية الروسية، حاملة على متنها نحو 99 عسكريا و35 طنا من البضائع.

من ناحية أخرى، طالب الرئيس الامريكي دونالد ترامب القوات الروسية أمس الاربعاء بـ"الخروج" من فنزويلا، وذلك في الوقت الذي شن فيه هجوما على موسكو بسبب نشرها قوات في البلاد.