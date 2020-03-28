روسيا تغلق حدودها البرية اعتبارا من 30 مارس

قررت الحكومة الروسية، اليوم السبت، تقييد حركة المرور على الحدود البرية للبلاد مؤقتا اعتبارا من يوم 30 مارس الجاري، ضمن إجراءاتها للحد من انتشار فيروس كورونا، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم.

وكلفت الحكومة الروسية وزارة النقل وجهازي الأمن الاتحادي والجمارك، وهيئة الرقابة الاتحادية لحماية حقوق المستهلك، بتقييد حركة المرور بصورة مؤقتة بدءا من منتصف الليل 30 من مارس 2020 بتوقيت موسكو وحتى إشعار آخر، عبر كافة المنافذ الحدودية بما فيها نقاط العبور المخصصة للمشاة والسيارات والقطارات والمعابر النهرية.

وأعلنت غرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا في وقت سابق اليوم، تسجيل 228 إصابة جديدة بالفيروس في 26 إقليماً من أقاليم البلاد، من بينهم 114 إصابة في العاصمة موسكو ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1264 إصابة، في 62 إقليماً.