ماكرون: جهود السيسي عززت المسار السياسي لحل القضية الليبية

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالدور المصري الحيوي لتسوية الأزمة الليبية، والجهود الشخصية لنظيره عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار، والتي عززت المسار السياسي لحل القضية الليبية، وهو الأمر الذي يرسخ دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي ومنطقة الشرق الأوسط.



وأكد حرص باريس على مواصلة التعاون والتنسيق المكثف بين البلدين في هذا الملف الهام.



جاء ذلك في اتصال هاتفي اجراه ماكرون بالسيسي اليوم الأحد، بحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية.



من جانبه ، أكد السيسي على موقف مصر الاستراتيجي الثابت في هذا السياق، وجهودها القائمة في دعم السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة في ليبيا في مختلف المحافل الثنائية والإقليمية والدولية، ودفع كافة مسارات تسوية القضية عسكرياً وسياسياً واقتصادياً، مؤكدا في هذا الإطار على ضرورة إخلاء ليبيا من المرتزقة وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي تساهم في تأجيج الأزمة، للمساعدة على الوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في كايسمبر المقبل،بحسب المتحدث.



كما توافق الرئيسان بشأن أهمية تكثيف الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، وذلك في ضوء الحرص المتبادل على دعم دول المنطقة لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المنشودة بها، إلى جانب ما تمثله ظاهرة الإرهاب من تحدي على الأمن الاقليمي باسره.



وحول قضية سد النهضة الإثيوبي، حيث أكد الرئيس السيسي على إيلاء مصر هذا الموضوع أقصى درجات الاهتمام في إطار الدفاع عن حقوقها التاريخية في مياه النيل، وذلك من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني شامل وملزم بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، وأعرب الرئيس الفرنسي عن تطلعه إلى التوصل إلى حل يحقق مصالح كافة الأطراف في أقرب وقت ممكن.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق إلى مناقشة سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات، خاصةً الاقتصادية والعسكرية، بالإضافة إلى نشاط الشركات الفرنسية العاملة في المشروعات التنموية المتنوعة في مصر.