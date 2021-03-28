قناة السويس: 369 سفينة عالقة منها 25 ناقلة نفط

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن عدد السفن العالقة بقناة السويس؛ نتيجة لحادث السفينة الجانحة بالغة 369 الآن منها 25 ناقلة نفط، منوهًا إلى أن الخسائر اليومية تتراوح ما بين 13 إلى 14 مليون دولار.

وأضاف ربيع، خلال مداخلة هاتفية لقناة «العربية»، مساء الأحد، أن القناة ليست مسؤولة عن حادث سفينة الحاويات البنمية الجانحة، مؤيدًا عدم وجود مسؤولية قانونية على القناة في الحادث.

وأشار إلى أن الهيئة تفكر في منح السفن العالقة تخفيضات أخرى بعد الانتهاء من التعويم، مؤكدًا أن تحريك تلك السفن سيتم مباشرة بمجرد تعويم السفينة البنمية، وخاصة أنه لم يحدث بها إصابات أو وفيات أو تتسبب في تلوث بالقناة.

ولفت رئيس هيئة قناة السويس، إلى اجتماع أكثر من سبب لجنوح السفينة، منها سرعة الرياح والعاصفة الترابية، مضيفًا أن التحقيقات ستظهر مدى وجود خطأ بشري أو فني يتعلق بعدم استجابة الدفة أو الماكينات أو سرعة استجابتها.

وذكر أن الهيئة تعمل على مدار 24 ساعة يوميًا في عمليات التكريك والشد والسحب بالقاطرات، موضحًا أنها تحاول الوصول إلى 18 مترًا تحت مقدم السفينة لخلخلة المياه والمساعدة في تعويمها مرة أخرى.

وأوضح ربيع، أن بعض الدول عرضت المساعدة على مصر دون تحديد نوعها كالولايات المتحدة والصين واليونان وفرنسا والإمارات والسعودية، قائلًا إن الهيئة تتعاون معهم حال الوصول إلى السيناريو الثالث.

وتابع أن القناة تلجأ للسيناريو الثالث إذا لم يحقق السيناريو الأول والثاني نجاحًا، لافتًا إلى أنهما حققا نجاحًا بسيطًا، وخاصة أن السفينة لم تتحرك نهائيًا خلال اليومين الأول والثاني.

ونوه رئيس هيئة قناة السويس إلى عدم مقدرة تحديد وقت زمني للانتهاء من عملية التعويم، معربًا عن تفاؤله في الانتهاء من التعامل مع السفينة خلال وقت قصير.