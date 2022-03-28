مسؤولة أوكرانية: مقتل 5000 شخص في ماريوبول منذ بداية الغزو الروسي

قتل 5000 شخص على الأقل في مدينة ماريوبول المحاصرة في جنوب أوكرانيا، منذ بدأ الغزو الروسي الشهر الماضي، وفق ما قالت مسؤولة أوكرانية لوكالة «فرانس برس»، مساء الاثنين.



وقالت مستشارة الرئاسة الأوكرانية المكلفة حاليًا بملف الممرات الإنسانية، تيتيانا لوماكينا، لـ«فرانس برس»، عبر الهاتف: «دُفن حوالى 5000 شخص لكن عمليات الدفن توقّفت قبل 10 أيام بسبب القصف المتواصل»، مضيفة أن عدد القتلى الفعلي قد يكون وصل إلى 10 آلاف شخص.



وعبرت السلطات الاوكرانية عن قلقها من تفاقم الوضع الإنساني «الكارثي» في ماريوبول، المرفأ الاستراتيجي المحاصر الذي يقصفه الجيش الروسي منذ نهاية فبراير، مع ترقب جولة مفاوضات جديدة بين كييف وموسكو، الثلاثاء في اسطنبول.



بعد إعلان موسكو الجمعة عن «تركيز جهودها على تحرير دونباس»، قد يتفاقم وضع هذا الميناء الاستراتيجي المطل على بحر آزوف الواقع في أقصى جنوب هذا الحوض المنجمي، كما حذر أوليكسي أريستوفيتش مستشار الرئاسة الأوكرانية، في رسالة فيديو على تلجرام.



ودان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الحصار الشامل المفروض على هذه المدينة التي يحاول الجيش الروسي السيطرة عليها منذ نهاية فبراير، والتي لا يزال حوالى 100 ألف شخص عالقين فيها.



وقال مساء الأحد: «جميع مداخل ومنافذ المدينة مغلقة(...) يستحيل إدخال الطعام والأدوية إلى ماريوبول».



وأضاف أن «القوات الروسية تقصف قوافل المساعدات الإنسانية وتقتل السائقين»، مشيرا إلى أن الشوارع امتلأت بـ«الجثث» التي لا يمكن دفنها.