البرهان يؤكد متانة العلاقات السودانية-الألمانية

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أكد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان متانة وأزلية العلاقات الثنائية بين السودان وألمانيا، وحرص بلاده على تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان (سونا).

وأثنى البرهان لدى لقائه اليوم الإثنين، السفير فيليب اكرمان، المدير العام لإدارة أفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأدني والأوسط بوزارة الخارجية الألمانية والوفد المرافق له بحضور السفير الألماني بالخرطوم ووكيل وزارة الخارجية المكلف السفير نادر يوسف، على الدعم الذي ظلت تقدمه ألمانيا للفترة الانتقالية خلال الفترة الماضية.

واطلع رئيس مجلس السيادة الوفد الألماني على مجمل الأوضاع بالبلاد ورؤية الحكومة لتجاوز الأزمة السياسية والاقتصادية وتحقيق الاستقرار.

وقال السفير فيليب اكرمان في تصريح صحفي "إن اللقاء كان مثمراً وبناءاً للغاية تناولنا فيه وجهات النظر بصورة واضحة وشفافة حول القضايا السياسية والاقتصادية بالسودان وسبل إيجاد حلول للأزمة الراهنة".

وأكد اكرمان استعداد المؤسسات الألمانية للتعاون والشراكة مع الحكومة السودانية، لتكون جزءاً من الحل ولمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه السودان.

ويشهد السودان احتجاجات منذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، عندما البرهان بالحكومة الانتقالية المدنية التي كان يرأسها انذاك عبد الله حمدوك وأعلن حالة الطوارئ، فيما اعتبرته قوى سياسية ومدنية "انقلابا عسكريا".

فيما نفي الجيش أن تكون هذه الإجراءات انقلابا بل وصفها بأنها تصحيح لمسار الثورة التي اطاحت بالرئيس عمر البشير في أبريل عام 2019.