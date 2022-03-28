النائبة مارثا محروس تترأس الاجتماع الأول للجنة بناء السلام بالبرلمان الدولي

ترأست النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو البرلمان الدولي للتسامح والسلام، أول اجتماع لها للجنة "بناء وزرع السلام" التي تولت رئاستها في سبتمبر الماضي في كولومبيا.

وكان الاجتماع الأول لانعقاد اللجنة في دولة الإمارت المتحدة بحضور بعض أعضاء اللجنة من دولة المغرب، وموريتانيا، ليبيا، الإمارات، ناهيتي، اليمن، والبرازيل، وتم الاتفاق على بعض التوصيات الهامة والتي تم عرضها في الاجتماع التالي بين رؤساء اللجان لدراستها وعرضها بالجلسة العامة.

واختار البرلمان الدولي للتسامح والسلام، النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رئيسا للجنة بناء السلام في العالم، وذلك في إطار فعاليات الجلسة العامة السابعة للبرلمان الذي يضم 83 دولة، والمنعقدة في كولومبيا.

وعقب اختيارها، ألقت محروس، كلمة البرلمان المصري عن تمكين المرأة، موضوع الجلسة، وتحدثت فيها عن دور مصر الرائد باعتبارها الدولة الأولى في العالم التي تقرر الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وبرهنت على تفعيل هذه الاستراتيجية بتمثيل المرأة في البرلمان المصري بنسبة 25%، وكذلك العديد من المناصب النسائية التي تدل على رؤية القيادة السياسية المتثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وإيمانه بالدور الرائد للمرأة المصرية.