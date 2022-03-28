الدفاع الروسية تعلن خسائر أوكرانيا العسكرية منذ بدء العملية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأثنين خسائر الجانب الأوكراني على المستوى الميداني منذ بدء العملية العسكرية الخاصة بها.

وحسب إحاطة قدمها المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيجور كوناشينكوف، اليوم الاثنين، فقد دمرت القوات الروسية قرابة 200 طائرة ومروحية أوكرانية، وأكثر من 300 طائرة مسيرة،بحسب ماذكرت قناة(أر تي بالعربية) الروسية.

وقال كوناشينكوف: "بلغ إجمالي ما تم تدميره منذ بدء العملية العسكرية الخاصة 123 طائرة، و74 مروحية، و309 طائرات مسيرة، و1721 دبابة ومدرعة، بالإضافة إلى 172 راجمة صواريخ، 721 مدفعية ميدان وهاون، و1568 مركبة عسكرية خاصة".

ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل.

كانت روسيا قد شنت في 24 فبراير الماضي، ما أطلقت عليه " العملية العسكرية الخاصة" لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وفرضت الدول الغربية ودول أخرى عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب العملية طالت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف والمئات من أعضاء البرلمان وعددا من شخصيات النخبة الروسيةإَضافة إلى حظر التعامل عبر نظام المعاملات المصرفية الدولية (سويفت)وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.