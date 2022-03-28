برلمان باكستان يبدأ عملية الإطاحة برئيس الوزراء عمران خان

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قدمت أحزاب المعارضة الباكستانية اليوم الاثنين اقتراحا في البرلمان لإقالة رئيس الوزراء عمران خان، الأمر الذي يعمق الأزمة السياسية في دولة باكستان الإسلامية في جنوب آسيا.

وتخلى حليف رئيسي عن حكومة خان الائتلافية بعد ساعات قليلة، لتزداد احتمالات الاقالة غير الرسمية لبطل الكريكيت الذي تحول إلى سياسي.

ويعني اقتراح حجب الثقة في الجمعية الوطنية أن التصويت في البرلمان للإطاحة بخان يجب أن يتم خلال سبعة أيام كما ينص الدستور.

وأعلن زعيم المعارضة شهباز شريف وهو يقدم الاقتراح في العاصمة إسلام أباد "لم يعد رئيس الوزراء يحظى بثقة هذا المجلس".

واتهم خان جماعات المعارضة بقيادة رئيس الوزراء السابق نواز شريف والرئيس السابق آصف زرداري بتدبير مؤامرة بتمويل ودعم من "قوى أجنبية"، وذلك في كلمة لأنصاره أمس الأحد.