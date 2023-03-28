رئيس الإمارات يشهد إطلاق استراتيجية الجينوم الوطنية

شهد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للجينوم للأعوام العشر المقبلة، بهدف وضع منظومة متكاملة لتطوير برامج الجينوم وتنفيذها والارتقاء بالرعاية الصحية المقدمة إلى مواطني دولة الإمارات، إضافة إلى ترسيخ مكانة الدولة مركزا للبحوث والابتكار في مجال علوم الجينوم.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الثلاثاء، عن الشيخ محمد بن زايد قوله إن "دولة الإمارات ماضية في مسارها التنموي نحو المستقبل والذي تسعى من خلاله إلى الارتقاء بجودة الحياة في مجتمعها".

وأضاف: "أولويتنا خدمة مجتمعنا وتوفير أفضل مستوى من الرعاية الصحية وجودة الحياة لشعب الإمارات".

وأكد الشيخ محمد بن راشد، أن استراتيجية الجينوم الوطنية ترسخ مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا رائدا في مجال الرعاية الصحية المتقدمة، "كما تسهم في تعزيز مكانة الإمارات في مجال البحث والتطوير والابتكار، إضافة إلى استخدام تكنولوجيا المستقبل".

وتدعم استراتيجية الجينوم الوطنية كفاءة قطاع الرعاية الصحية في الإمارات بشكل كبير، من خلال برامج الطب الوقائي التي تركز على سجل المخاطر الجينية، وبرامج الطب الدقيق التي تستهدف الأمراض الوراثية والنادرة، وتدعم الأطباء في اتخاذ الخطوات الاستباقية للحد من انتشار الأمراض أو تأخير أعراضها، وفي اتخاذ المسارات العلاجية الأكثر فعالية، وبالتالي ستسهم علوم الجينوم في خفض تكاليف القطاع الصحي ونفقات الأدوية على المدى الطويل.

كما تسهم برامج الجينوم في إيجاد قطاع اقتصادي وطني حيوي، عبر استقطاب مزيد من الشراكات مع المؤسسات العالمية الرائدة، إضافة إلى استقطاب رواد الأعمال في قطاعات الذكاء الاصطناعي والرعاية الطبية والبحث العلمي والتكنولوجيا والصناعات الدوائية وغيرها، بما يسهم في إيجاد الوظائف وفرص التطور للكفاءات الوطنية في قطاعات وصناعات المستقبل.