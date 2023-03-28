الصحة الفلبينية: تعليق تسليم شحنة لقاح كورونا ثنائي التكافؤ

أعلنت وزارة الصحة الفلبينة، اليوم الثلاثاء، أنه تم تعليق تسليم شحنة لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ثنائي التكافؤ التي كان من المقرر أن تصل البلاد هذا الشهر ضمن ألية كوفاكس.



ونقلت قناة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية عن وكيلة وزارة الصحة ماريا روزاريو فيرجر قولها إنه تم تعليق الشحنة بعد رفع حالة الطوارئ الصحية في البلاد وتحسن الوضع الوبائي، إلا أن الحكومة الفلبينية ستسعى إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية المتاحة للمضي قدما في تسلم الشحنة.



وكان من المقرر تسلم الدفعة الأولى من اللقاحات ثنائية التكافؤ بنهاية شهر مارس الجاري، فيما نجحت وزارة الصحة في تأمين أكثر من مليون جرعة من لقاحات "فايزر" ثنائية التكافؤ من مرفق كوفاكس.



واللقاحات ثنائية التكافؤ هي لقاحات معدلة تستهدف متغير أوميكرون والشكل الأصلي لفيروس كورونا المستجد.