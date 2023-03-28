مصطفى محمد يقترب من العودة لجالاتا سراي

اقترب مصطفى محمد، مهاجم المنتخب الوطني ونانت الفرنسي من العودة إلى صفوف جالاتا سراي التركي بنهاية الموسم الحالي، بعد انتهاء إعارته مع النادي الفرنسي.

ووفقا لما أشار إليه موقع «spor.haber7» التركي، فإن نادي نانت قرر عدم تفعيل بند شراء مصطفى محمد نهائيا من جالاتا سراي، لأنهم يرون أن مستوى اللاعب مع الفريق هذا الموسم لم يكن مقنعا.

وأضاف الموقع أن قرار نانت أربكت حسابات جالاتا سراي، الذي كان يخطط لاستثمار الأموال التي سيجنيها من بيع مصطفى محمد في تدعيم الفريق بلاعبين جدد خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان مصطفى محمد قد انتقل إلى صفوف نانت على سبيل الإعارة في الصيف الماضي لمدة موسم، مع وجود بند يتيح للفريق الفرنسي بشراء صاحب الـ25 عاما بشكل نهائي من جالاتا سراي.

وانضم مصطفى محمد إلى جالاتا سراي خلال شهر فبراير عام 2021 قادما من نادي الزمالك على سبيل الإعارة، وبعدها قام النادي التركي بتفعيل بند شراءه نهائي عام 2022 مقابل 3.8 مليون يورو.