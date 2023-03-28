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كشف روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، سبب استبدال محمد الشناوي، حارس الفراعنة، بعد أول 45 دقيقة خلال مواجهة مالاوي في تصفيات أمم أفريقيا.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي: "الشناوي شعر ببعض الألم بسبب إصابة سابقة ولذلك فضلنا تبديله كإجراء احترازي وللحفاظ عليه".

ولعب الشناوي لمدة 45 دقيقة مع المنتخب أمام مالاوي قبل أن يبدأ الشوط الثاني بدلًا منه الحارس محمد صبحي.

وحقق منتخب الفراعنة الفوز بنتيجة 4-0، في اللقاء الذي اقيم ضمن مباريات الجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا 2023 التي ستقام في كوت ديفوار.

ومن المقرر أن يلتقي منتخبنا الوطني في الجولتين القادمتين مع غينيا وإثيوبيا وبعدها يحسم تأهله بشكل رسمي إلى نهائيات أمم أفريقيا.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط وهو نفس رصيد منتخب غينيا صاحب المركز الثاني، في حين يتواجد منتخب مالاوي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط وهو نفس رصيد منتخب إثيوبيا صاحب المركز الأخير.

ومن ناحية أخرى، يستعد النادي الأهلي لمواجهة الهلال السوداني في مباراة فاصلة بالجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يحتاج الفريق الأحمر لتحقيق الفوز لضمان التأهل لربع نهائي المسابقة القارية.