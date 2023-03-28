أطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية في أبريل 2022؛ بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتضمنت العمل على ثلاثة محاور، هي: محور تكوين الشراكات الكبرى، ومحور دعم الصناعة، ومحور البحث والتدريب والتطوير.

وفيما يتعلق بمحور الشراكات الكبرى، نجحت المبادرة في تكوين 64 شراكة استثمارية لإنشاء كيانات صناعية تشارك بها 23 شركة أجنبية من كبرى الشركات العالمية في الصناعة، ومن المتوقع أن تسهم تلك المشروعات في تحقيق وفر في الواردات وزيادة في الصادرات بقيمة 16 مليار دولار.

في هذا السياق، تمكنت مبادرة "ابدأ" من توطين 23 صناعة جديدة لأول مرة في مصر تتمثل في صناعة (الصودا آش-السيليكون في قطاع البتروكيماويات-ضواغط التكييف والتبريد في قطاع الأجهزة المنزلية وتصنيع التكيفات المركزية- المواسير الملحومة- صناعة الخامات الدوائية- مكونات محطات مياه الشرب والصرف الصحي).

كما تمكنت المبادرة من جذب استثمارات أجنبية مباشرة والتنسيق بين المستثمرين وكبرى الشركات العالمية لتوقيع اتفاقيات تصنيع مشترك، مما يضمن قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا.

وبالرغم من كل التحديات العالمية وصعوبة توفير الدولار، تمكنت "ابدأ" من تنفيذ وافتتاح 4 مشروعات، بإجمالي وفر يتجاوز 500 مليون دولار، كما تمكنت المبادرة من تسهيل العديد من الإجراءات وتذليل الكثير من المعوقات للمشروعات التي تمثلت أبرزها في توفير أراضٍ صناعية بإجمالي (170 ألف متر مربع) ووحدات صناعية بإجمالي (12 وحدة) بمختلف أنحاء الجمهورية.

وكذلك التنسيق مع البنوك لتوفير الاعتمادات المستندية اللازمة لشراء المواد الخام، بالإضافة غلى ذلك، جرى حصر طلبات المستثمرين ونقلها للجهات المعنية ما ترتب عليه العديد من الإجراءات التي تعود بالنفع على المشروعات مثل توفير الأراضي الصناعية بسعر الترفيق- إصدار الرخصة الذهبية- الإسراع في الانتهاء من استراتيجية السيارات).

مصانع تم افتتاحها:

افتتحت مبادرة "ابدأ" عددًا من المشروعات مثل مصنع الوايلر للطلمبات، حيث تم البدء في إنتاج طلمبات المياه والتوريد للمشروعات القومية (مثل توشكى)، كذلك مصنع الوايلر فريد للمحركات، حيث تم بالفعل التوريد لمشروعات حياة كريمة، بالإضافة إلى مصنع مواسير UPVC الذي تم توفير المواد الخام له من خلال مبادرة “ابدأ”، كما تم افتتاح مشروع اللوادر الثقيلة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، حيث تم إنتاج 16 لودر كمرحلة أولى.

وتم افتتاح مصنع الفوندي والكوتشي بمحافظة سوهاج الذي يعد المصنع الأول في مصر والشرق الأوسط لتصنيع الفوندي، والذي تم افتتاحه في يناير 2023 بأيد عاملة من محافظة سوهاج، وجار أيضًا العمل على توسعات بمصنع القاهرة بعد طلب خطوط إنتاج جديدة، وجار توفير وحدات صناعية للمشروع من خلال مبادرة "ابدأ".

مصانع تم تدشينها وقرب افتتاحها:

تم تدشين عدة مصانع مثل مصنع محركات وسائل النقل الخفيف الذي يعتبر أكبر مجمع لوسائل النقل الخفيف بمصر والشرق الأوسط، بالتعاون مع 5 شركاء تكنولوجية من الصين وإيطاليا، بالإضافة إلى مصنع لايت هاوس لمنتجات الإضاءة والذي نجحت المبادرة في توفير وحدات صناعية له، ومصنع صمام أمان الغاز التركي، حيث تمكنت المبادرة من جذب المستثمر التركي توراش، وهو من أكبر أربع مصنعين لصمام أمان الغاز في العالم، وكذلك شركة راجاميك، حيث نجحت "ابدأ" في تحويل المستورد إلى مُصنِّع من خلال تصنيع منتجات صناعات مغذية للأجهزة المنزلية لأول مرة في مصر.

إطلاق مشروعات قومية لتوطين صناعات استراتيجية لأول مرة في مصر:

تمكنت "ابدأ" من إطلاق عدة مشروعات قومية تستهدف توطين صناعات استراتيجية لأول مرة في مصر، بعضها كان مقترحًا تنفيذه خلال العقود الماضية، ولم يتم تنفيذه حتى تمكنت "ابدأ" من ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، فقد تم إطلاق الشركة المصرية للصودا آش في يناير 2023، ويعد المشروع من المشروعات الاستراتيجية التي يتم توطينها لأول مرة في مصر والذي سيوفر حوالي 500 مليون دولار سنويًا من الفاتورة الاستيرادية، ووجه رئيس الجمهورية بسرعة إنهاء الدراسات الخاصة بالمشروع نظرًا لأهميته، كما أنه جار العمل على إنهاء الترتيبات النهائية لإطلاق مشروع السيليكون (العلمين لمنتجات السيليكون).

وجاري العمل على العديد من المشروعات مثل مشروع مدينة الخامات الدوائية والذي يعد الأول في صناعة المواد الفعالة للدواء في مصر، ومشروع نوفا لمكونات محطات المياه والصرف الصحي والذي يعد الأول في مصر والشرق الأوسط، وكذلك مشروع الألواح الخشبية MDF والذي تم من خلاله الاستجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاستفادة من أصول الدولة والتكامل مع الجهات المعنية، حيث تم التواصل مع وزارة التموين لبحث سبل الشراكة والاستفادة من مصنع نجع حمادي التابع للوزارة، بالإضافة إلى شركة ابدأ الكيماوية بالمدينة الصناعية بجمصة.

وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بمعامل المعايير المطابقة القياسية لرفع كفاءة المنتج المحلي واستهداف التصدير للدول الأوروبية، قامت "ابدأ" بالعمل على مشروعات معامل المعايير والمطابقة القياسية، لاعتماد منتجات الأجهزة المنزلية دوليًا.

وفي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعداد استراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة، قامت شركة ابدأ بالتواصل مع شركة توتال إرين فرنسا عملاق الطاقة الفرنسية وأكبر خبير تكنولوجي في العالم في مجال الهيدروجين الأخضر، كما شرعت "ابدأ" في التفاوض مع شركات إنارة وأبوقير للأسمدة كمساهمين مشاركين في المشروع.

وجار حاليًا التشاور بين الأطراف للانتهاء من توقيع عقد التعاون، ومن المتوقع أن تصل التكلفة الاستثمارية للمشروع إلى 2 مليار دولار.

حل وإنهاء مشكلات المصانع المتعثرة:

وفيما يتعلق بمحور دعم الصناعة، نجحت "ابدأ" في حل وإنهاء مشكلات (848) مصنعًا، سواء بالنسبة للمصانع الواردة على موقع المبادرة أو تلك المتواجدة في المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، وتنوعت مشكلات المصانع والتي تم حلها بالكامل ما بين الاحتياج للدعم سواء من خلال استخراج تراخيص التشغيل أو تمويل أو الحاجة لتوفير أراض صناعية أو مشكلات تتعلق بالمرافق (كهرباء- غاز- مياه- صرف صحي) أو مصنع يحتاج لتقنين أوضاعه لتواجده على أرض زراعية أو سكنية.

إطلاق المبادرات تستهدف التدريب والتمكين الاقتصادي:

وفيما يرتبط بمحور التدريب والبحث والتطوير، أطلقت "ابدأ" العديد من المبادرات التي استهدفت التدريب والتمكين الاقتصادي للمتدربين، مثل مبادرة "ابدأ حياة" بالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة التي تم تنفيذها بمحافظتي سوهاج والغربية، ومبادرة "معدتك شركتك" بالشراكة مع شركة بيكو للمعدات الثقيلة، كما تم تصميم برنامج تدريبي للمستوي الإداري بالمصانع بالشراكة مع شركة شل مصر والأكاديمية الوطنية للتدريب، وجار التنسيق مع الشركاء لتنفيذ المرحلة الأولى لعدد (26) متدربًا.

وفي إطار مشروع تطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني التابعة للدولة طبقًا لمعايير الاعتماد الدولية، تم تنفيذ زيارات ميدانية لعدد (9) مراكز تدريب تابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية ووزارة القوى العاملة، وتم اختيار (5) مراكز كمرحلة أولى للمشروع مع تحديد التخصصات النهائية لهم.