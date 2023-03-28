السعودية تدشن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين فى السودان

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في السودان، برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور بمناسبة شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ.

وأكد سفير المملكة لدى السودان على بن حسن جعفر بهذه المناسبة حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" تميز العلاقات الثنائية بين المملكة والسودان في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن البرامج الإنسانية المقدمة من المملكة لعموم السودان ستتوالى خلال الأشهر المقبلة، لافتا إلى أن هذا الدعم يأتي إضافة لدعم التمويل للسودان في المجالات والمشروعات الثقافية والتعليمية والصحية.

وثمن الجهود التى تقوم بها الملحقية الدينية بالسفارة فى المجال الدعوي والخيري والإنساني، مشيراً إلى أنه تم تسليم السودان (100) طن من التمور لمفوضية العون الإنساني منحة للحكومة السودانية، وتدشين (37500) سلة غذائية تم توزيعها على (8) ولايات سودانية بالتنسيق مع الجهات السودانية الرسمية.

من جهته، أوضح الملحق الديني بسفارة المملكة عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ، أن الملحقية درجت على إقامة البرنامج سنوياً وتوزيع التمور للصائمين، مؤكداً أن الملحقية قامت هذا العام بإعداد إفطار جماعي في عدد من المراكز والمساجد على مستوى ولاية الخرطوم استفاد منها (30) ألف شخص، كما تم توزيع (20) ألف طن من التمور على الأسر الفقيرة والمتعففة بالخرطوم وبعض الولايات.