مقتل 39 مهاجرا وإصابة 29 آخرين جراء حريق في مأوى للمهاجرين بالمكسيك

قالت سلطات الهجرة المكسيكية اليوم الثلاثاء، إن 39 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 29 آخرون إثر حريق في مأوى للمهاجرين شمالي المكسيك على الحدود مع الولايات المتحدة.

ويعتقد أن المهاجرين بالمأوي الواقع في مدينة سيوداد خواريس، الواقعة جنوب مدينة إل باسو في ولاية تكساس الأمريكية، أشعلوا الحريق بعد إخبارهم أنهم سيتم نقلهم إلى موقع مختلف.

وذكر الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في مؤتمره الصحفي اليومي "إنهم وضعوا مراتب أمام باب المأوى وأضرموا فيها النار كإجراء احتجاجي"، ثم خرج الحريق عن السيطرة. وأعرب أوبرادور عن أسفه إزاء المأساة.

وبحسب هيئة الهجرة المكسيكية كان هناك 68 رجلا بالغا من أمريكا الجنوبية والوسطى في المأوى مساء أمس الاثنين.

وأفادت تقارير إعلامية بأن المهاجرين كانوا محتجزين عند نقاط عبور حدودية مختلفة في سيوداد خواريس خلال اليوم السابق. وتم نقلهم إلى مأوى المهاجرين قبل أن يتم ترحيلهم إلى بلادهم.

ويسعى آلاف المهاجرين الفارين من الفقر والعنف والأزمات السياسية إلى الوصول إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك. وسجلت وكالة حماية الحدود الأمريكية ما يربو على مليوني محاولة لعبور الحدود إلى الولايات المتحدة بين أكتوبر 2021 وأكتوبر 2022.