السجن من 3 إلى 10 أعوام لـ3 متهمين بعرض رشوة على موظف جمارك في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، اليوم الثلاثاء، "د.ع.ا"، مستخلصة جمركية، بالسجن لمدة 10 أعوام "غيابيًا"، وكلٍ من: "م.ا.ع'، مستخلص، و"ا.م.ع"، موظف بالتربية والتعليم بالمعاش، بالسجن لمدة 3 أعوام؛ وتغريم كل منهما 1000 جنيه، ومصادرة المبلغ المضبوط، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بعرض رشوة مالية على موظف جمارك، ولم يقبلها منهم.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 986 لسنة 2022 إلى تلقى شرطة ميناء الإسكندرية البحري، إخطارًا من مأمور حركة الحاويات بميناء الدخيلة البحري، حول قيام 3 أشخاص بعرض رشوة مالية على "هـ.ال.ب"، مأمور حركة الحاويات في ميناء الدخيلة البحري، بمصلحة الجمارك، مقابل إغفال إثبات مشمول حاوية جمركية.

وجاء بالتحقيقات قيام المتهمين الـ3 بعرض رشوة مالية على موظف عام، بقصد الإخلال بواجبات وظيفته بأن عرضوا على الموظف مبلغ وقدرة 300 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إغفال إثبات الاختلاف في مشمول الرسالة الجمركية، عن الثابت في مستندات شحنها، إلا أن الموظف العام لم يقبل الرشوة منهم.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة الأولى قامت بالاتصال بموظف الحركة أثناء تواجده في محل عمله، وعرضت عليه مبلغ الرشوة إلا أنه أبلغ مديرة المباشر والذي طلب منه مجارتها، وعلى أثر ذلك اتفقت معه للحصول على جزء من مبلغ الرشوة، والجزء الباقي بعد انتهاء العمل المطلوب.

وأشارت التحقيقات إلى أنه وأثناء تواجده داخل سيارته على الطريق الشرياني بميناء الدخيلة البحري قدمت له حافظة بلاستيكية بداخلها مبلغ 100 ألف جنيه، فتم إلقاء القبض عليها، وعلى باقي المتهمين.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة، قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحقهم حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: عبد الرحيم علي مرسي، وعبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة، أحمد الفيومي.