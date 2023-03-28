أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل (فيفولكس)، اليوم الثلاثاء، أن زلزالا بقوة 4.6 درجة ضرب مقاطعة "إيلوكوس نورت".



وذكرت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن الزلزال وقع في حوالي الساعة 1:51 ظهرا بالتوقيت المحلي للبلاد وعلى بعد حوالي 56 كيلومترا شمال غرب بلدية "بورجوس"، مشيرة إلى أنه وقع على عمق حوالي 12 كيلومترا.



ولم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية.



يشار إلى أنه عادة ما تتعرض الفلبين إلى الزلازل، حيث إنها تقع داخل حلقة النار في المحيط الهادئ.