وصف صندوق الأمم المتحدة للسكان، الخميس، منع إسرائيل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من تقديم مساعدات للفلسطينيين بأنه "إجراء خطير يؤدي إلى عواقب وخيمة على الصعيد الإنساني في قطاع غزة".

وأوضح الصندوق الأممي، في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن "السلطات الإسرائيلية تمنع الأونروا - شريان الحياة لمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين - من تقديم المساعدات الحيوية لشمال غزة من خلال رفض الموافقة على (تسيير) قوافل الغذاء"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

واعتبر الصندوق أن "هذا الإجراء خطير ويعرض النظام الإنساني برمته للخطر من ناحية، ويؤدي إلى عواقب وخيمة على الصعيد الإنساني والحقوقي في غزة من ناحية أخرى".

وتقيد إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ولا سيما برًّا؛ مما تسبب في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود وبمجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين في القطاع الذي تحاصره منذ 17 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.