 نيويورك تفرض رسوم ازدحام قيمتها 15 دولارا في يونيو - بوابة الشروق
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نيويورك تفرض رسوم ازدحام قيمتها 15 دولارا في يونيو

(نيويورك - د ب أ)
نشر في: الخميس 28 مارس 2024 - 10:35 ص | آخر تحديث: الخميس 28 مارس 2024 - 10:35 ص

تعتزم نيويورك الآن أن تصير أول مدينة في الولايات المتحدة تطبق رسوم على الازدحام.

وقالت هيئة النقل الحضرية، التي تقوم بإدارة وسائل النقل في منطقة مترو نيويورك، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء: "لقد صوت مجلس إدارة هيئة النقل الحضرية اليوم لصالح الموافقة على رسوم المرور لأول برنامج لتسعير الازدحام في البلاد".

وسوف يتعين على معظم السيارات اعتبارا من منتصف يونيو المقبل، دفع رسوم قدرها 15 دولارا خلال فترة النهار في حال دخل سائقوها منطقة تغطي الجزء الجنوبي من مانهاتن بأكمله وصولا إلى الشارع رقم 60، مع وجود بعض الاستثناءات القليلة.

وكان مجلس إدارة هيئة النقل الحضرية قد وافق من قبل على الخطة، التي كانت قيد التطوير لعدة أعوام.

ووصفت إدارة هيئة النقل الحضرية الحدث بأنه "يوم تاريخي".


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