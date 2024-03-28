تعرف على نتائج اليوم الثالث لبطولة زد الدولية للناشئين

أقيمت أمس الأربعاء فعاليات اليوم الثالث من النسخة الجديدة لبطولة كأس زد الدولية تحت 17 سنة، المقامة بنادي زد الرياضي بالقاهرة الجديدة في الفترة من 25 وحتى 30 من مارس.

فاز فريق زد إف سي تحت 17 سنة، على نظيره بلاكبيرن روفرز الإنجليزي، بنتيجة 2-1، وذلك ضمن مباريات اليوم الثالث من في النسخة الجديدة من بطولة كأس زد الدولية تحت 17 سنة.

كما حقق نادي فيتوريا البرتغالي تحت 17 سنة الفوز على الزمالك بنتيجة 1-0، وفاز فريق فاينورد الهولندي على نظيره انبي بنتيجة 1-0. وفاز فريق يونيون برلين تحت 17 سنة على نظيره بيراميدز بنتيجة 1-0. وانتهت مباراة أستون فيلا الإنجليزي مع فنربخشة التركي بفوز أستون فيلا 1-0 والأهلي مع المقاولون العرب بالتعادل السلبي.

يشارك في بطولة كأس زد الدولية تحت 17 سنة 12 ناديًا محليًا وأوروبيًا وهم: زد إف سي، والأهلي، والزمالك، والمقاولون العرب، وإنبي، وبيراميدز، وفينورد روتردام الهولندي، و فيتوريا البرتغالي، وأستون فيلا الإنجليزي، وفنربخشة التركي، وبلاكبيرن روفرز الإنجليزي، ويونيون برلين الألماني، ويتم تأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة للتصفية بالدور النصف النهائي، ويلتقي الفائزين في النهائي، وسيتم منح جوائز لأفضل لاعب وحارس مرمى وهداف البطولة بالإضافة إلى جائزة اللعب النظيف، يتم تحديدهم من قبل اللجنة الفنية للبطولة.