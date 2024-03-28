سريلانكا تؤكد ثقتها في تلبية شروط صندوق النقد الدولي قريبا

قال وزير مالية سريلانكا شيهان سيماسينج، إن بلاده متفائلة بأنها ستستطيع حسم القضايا المتعلقة بإعادة هيكلة الديون خلال الربع الثاني؛ لكي تتمكن من الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن سيماسينج قال اليوم الخميس، على هامش منتدى بواو المقام في مقاطعة هينان بجنوب الصين: "نتطلع لتحقيق نتائج إيجابية خلال المباحثات المقبلة المقررة في لندن مع حاملي الأسهم السريلانكيين".

وأضاف: "تمهيد الطريق للحصول على دفعة تمويلية يمثل أمرا مهما لسريلانكا".

وكانت سريلانكا قد حصلت الأسبوع الماضي على موافقة مبدئية للحصول على 337 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، على الرغم من أن إحراز مزيد من التقدم إزاء قضايا إعادة هيكلة الديون مازال يعد أمرا رئيسيا للحصول على التمويل.