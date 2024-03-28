 الليلة.. الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة سيمبا - بوابة الشروق
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الليلة.. الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة سيمبا

محمد عبد المحسن
نشر في: الخميس 28 مارس 2024 - 11:53 ص | آخر تحديث: الخميس 28 مارس 2024 - 11:53 ص

يختتم الأهلي تدريباته في الثامنة من مساء اليوم الخميس، على ملعب بنجامين مكابا بدار السلام في تنزانيا، استعدادا لمواجهة سيمبا في دوري الأبطال.

الأهلي يحل ضيفًا ثقيلًا على سيمبا التنزاني في الثامنة من مساء غدٍ، الجمعة، على ملعب بنجامين مكابا في العاصمة التنزانية، دار السلام، ضمن منافسات الذهاب من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقرر السماح لوسائل الإعلام في تنزانيا بحضور الربع الساعة الأولى من فعاليات المران وفقًا للقواعد المنظمة لدوري الأبطال.

ووصلت بعثة الأهلي إلى تنزانيا صباح أمس الأربعاء، حيث خاض الفريق مرانًا خفيفًا على نفس ملعب المباراة.


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