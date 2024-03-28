أطلقت مديرية الطب البيطري بدمياط، حملة تفتيشية كبرى لضبط الأسواق بمدينة الزرقا، بالاشتراك مع مجلس المدينة، تحت إشراف الدكتورة أسماء كامل، طبيبة التفتيش بإدارة الزرقا.

وأوضح بيان أصدرته مديرية الطب البيطري بدمياط، اليوم، أنه تم خلال الحملة التحقق من صحة وسلامة المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني بمحلات الجزارة والمطاعم، ويأتي ذلك في إطار الجهد المستمر للوصول إلى أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور إيهاب شكري، مدير عام الطب البيطري بدمياط.