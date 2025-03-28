صراع ثلاثي إنجليزي على ضم مهاجم فيورنتينا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن هناك اهتمام من جانب 3 أندية إنجليزية بالتعاقد مع مويس كين مهاجم فيورنتينا الإيطالي.

ويقدم كين مستوى مميز مع الفيولا هذا الموسم، ما جعله مرشحا للانضمام لأكثر من نادٍ خلال الصيف المُقبل.

وأوضح موقع "GDS" أن أندية أرسنال وأستون فيلا وتوتنهام تراقب مويس كين عن طريق كشافين، أملاً في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ولعب كين 34 مباراة هذا الموسم في كل البطولات سجل خلالها 20 هدفاً وصنع 3 أخرى في إجمالي 2708 دقيقة لعب.

وينتهي عقد المهاجم صاحب الـ 25 عاما، بنهاية صيف 2029 علماً بأن قيمته التسويقية تبلغ في حدود 40 مليون يورو.

وسبق لكين أن لعب في الدوري الإنجليزي بقميص إيفرتون معارا من يوفنتوس في 2019.