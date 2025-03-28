قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر وذكرى تحرير سيناء

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا رقم 158 لسنة 2025، يقضي بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وذكرى تحرير سيناء، التي توافق الخامس والعشرين من أبريل.

وفقًا لنص القرار، يُشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يشكل العفو عنه خطرًا على الأمن العام. كما يتطلب القرار التزام المفرج عنهم بتنفيذ أي التزامات مالية مقررة عليهم للنيابة المختصة عقب الإفراج عنهم.

ويشمل القرار العفو عن المحكوم عليهم الذين قضوا نصف مدة العقوبة، بشرط ألا تقل هذه المدة عن خمس سنوات إذا كانت العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. كما تم استثناء بعض الجرائم المحددة من العفو، وفقًا لما نص عليه القرار.

وسيتم تشكيل لجنة مختصة برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، للنظر في مدى استحقاق النزلاء للعفو وفقًا للمعايير المحددة، تمهيدًا لتنفيذ القرار والإفراج عن المستفيدين منه.