عواصف ترابية شديدة تضرب الإسماعيلية وتحذيرات للمواطنين

تعرضت محافظة الإسماعيلية، اليوم، لموجة من العواصف الترابية الكثيفة، صاحبتها زيادة ملحوظة في درجات الحرارة، مما أثر على الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

وحذرت محافظة الإسماعيلية من تكون شبورة مائية في الصباح الباكر، بالإضافة إلى تعرض المحافظة لرياح نشطة محملة بالرمال والأتربة، بلغت سرعتها 34 كيلومترًا في الساعة.

ودعت المواطنين إلى توخي الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة التقلبات الجوية، مع تجنب الوقوف أسفل لوحات الإعلانات، وعدم الاقتراب من الأشجار الضخمة وأعمدة الإنارة، تفاديًا لأي حوادث قد تنتج عن الرياح القوية.

كما وجهت المحافظة قائدي السيارات بضرورة خفض السرعة على الطرق السريعة والرابطة بين الإسماعيلية والمحافظات المجاورة، وزيادة المسافة الآمنة بين المركبات لضمان السلامة المرورية.

وفي سياق متصل، أصدر اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، توجيهاته بضرورة التنسيق بين غرف العمليات وإدارات المتابعة في مراكز المحافظة، لمتابعة أي تطورات جوية وسرعة الاستجابة لأي بلاغات طارئة ناتجة عن تغيرات الطقس.