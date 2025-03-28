جيش الاحتلال الإسرائيلي: إطلاق قذيفتين صاروخيتين من لبنان واعتراض إحداهما

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من لبنان واعترض إحداهما فيما سقطت الثانية داخل أراضي لبنان.



وجاء في بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "متابعة الإنذارات التي تم تفعيلها في تمام الساعة 07:50 على الحدود اللبنانية، تم رصد إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من لبنان حيث تم اعتراض إحدى القذائف بينما سقطت الثانية داخل الأراضي اللبنانية".



وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود أنباء أولية عن سقوط صاروخ في كريات شمونة شمالي البلاد في أعقاب دوي صافرات الإنذار مشيرة إلى أنه لم ترد أي أنباء عن إصابات في الحادثة حتى اللحظة.



من جهتها، قالت المتحدثة باسم "نجمة داوود الحمراء": "في أعقاب الإنذارات التي سمعت في الدقائق الأخيرة في منطقة كريات شمونة، في هذه المرحلة لم يتم تلقي أي مكالمات على خط نجمة داوود الحمراء 101 بشأن السقوط أو الإصابات. سنقوم بالتحديث لاحقا إذا لزم الأمر".

وكانت صافرات الإنذار قد دوت في عدة مناطق إسرائيلية على الحدود اللبنانية صباح اليوم الجمعة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أولي عن تفعيل الإنذارات في منطقة مرغاليوت وكريات شمونا على الحدود مع لبنان، مبينا أن التفاصيل قيد الفحص.

بدورها، أعلنت الشرطة الاسرائيلية عن قيام أجهزتها في لواء الشمال حاليا بعمليات بحث ميدانية لتحديد مواقع سقوط قذائف وشظايا في المنطقة.

ودعت الشرطة المواطنين للبقاء بالقرب من المناطق المحمية، وتجنب الاقتراب من مواقع السقوط أو لمس بقايا القذائف التي قد تحتوي على مواد متفجرة والإبلاغ فورا إلى مركز الطوارئ 100.