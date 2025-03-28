وزير الدفاع يشارك مقاتلي الجيش الثالث الميداني وقوات شرق القناة وجبة الإفطار

شارك الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددًا من مقاتلي الجيش الثالث الميداني وقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب في تناول وجبة الإفطار.

جاء ذلك خلال زيارته إلى قيادة الجيش الثالث الميداني، بحضور الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة.

ونقل الفريق أول عبد المجيد صقر تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، للمقاتلين، مشيرًا إلى أن رجال القوات المسلحة يؤكدون التزامهم الكامل بالمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم لحماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة أن الحفاظ على الكفاءة القتالية والاستعداد الدائم هو الضمان الحقيقي لتحقيق الأمن والاستقرار لمصرنا الغالية، في ظل الأحداث الجارية التي تمر بها المنطقة.

كما طالب رجال القوات المسلحة بضرورة الارتقاء بالمستوى المهاري والبدني من خلال التدريب المستمر، والحفاظ على الروح المعنوية العالية، لتظل القوات المسلحة دائمًا درعًا قويًا للوطن وحصنًا منيعًا لشعب مصر العظيم.