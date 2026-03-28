مدافع إنتر ميلان يدرس الانتقال إلى برشلونة

بدا أليساندرو باستوني مدافع إنتر ميلان ومنتخب إيطاليا منفتحا على فكرة الانضمام إلى صفوف برشلونة الإسباني في الصيف، على الرغم من عدم وجود مفاوضات مباشرة حتى الآن بين الناديين.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن التقرير تشير إلى رغبة باستوني في مناقشة فكرة الانتقال إلى برشلونة في الصيف.

وبحسب التقارير أيضا فإن باستوني أبلغ برشلونة بأنه سينظر بعين الاعتبار إلى أي خطوة انتقال إلى النادي الإسباني في الموسم الجديد.

ويبدو إنتر ميلان أيضا مرحبا بتلقي عرض لنجم الدفاع، لكن برشلونة حتى الآن لم يقدم أي عروض رسمية لمتصدر الدوري الإيطالي.

وارتبط باستوني بالانتقال إلى برشلونة على مدار الأسابيع الماضية، وفي فبرايرالماضي، تلقى المدافع الإيطالي إشادة من قلب الدفاع بالفريق الإسباني باو كوبارسي، الذي وصفه بالمدافع المذهل".