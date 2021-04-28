نائب محافظ الإسكندرية تتفقد المستشفيات للتأكد من توفير التجهيزات الطبية

وجه محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برفقة الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة والسكان، بجولة لتفقد المستشفيات، وذلك للاطمئنان على كفاءة العمل والتأكد من توفير كافة التجهيزات الطبية اللازمة لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا.



وتفقدت عازر، مستشفيات، صدر المعمورة، صدر كوم الشقافة، لمتابعة، أعمال التطوير ، وللاطمئنان على رفع كفاءة شبكة الغازات والأكسجين، وزيادة أعداد الأسرة بقسم العناية المركزة، والاطمئنان على كافة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن السكندرى فى ظل هذه الجائحة.



كما تفقدت عازر، مستشفى فوزى معاذ لطب الأطفال بكوم الشقافة، حيث تفقدت أقسام وأدوار المستشفى، والعناية المركزة الخاصة بالأطفال المبتسرين، للاطمئنان على توفير كافة الخدمات الطبية المقدمة لهم.



ووجهت عازر الشكر إلى الأطقم الطبية في الوقوف صفاً واحداً للتصدي لجائحة كورونا.